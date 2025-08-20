Sense Bank запустил новый тарифный пакет для ветеранского бизнеса

Как сообщил Sense Bank на своем официальном сайте, начиная с 15 августа бизнес-клиенты финучреждения могут оформить новый тарифный пакет РКО "Бизнес ++". Тариф доступен для юридических лиц, среди учредителей и руководителей которых есть ветераны российско-украинской войны, и для компаний, в штате которых не менее 30% сотрудников с соответствующим статусом. Также РКО "Бизнес ++" доступен для ФЛП – ветеранов и членов их семей, которые открывают или имеют бизнес, а также для предпринимателей, нанимающих на работу ветеранов.

Как отмечается в новости, открытие счета в рамках тарифного пакета "Бизнес ++" в национальной и иностранной валюте, как и открытие самого пакета, – бесплатное. Стоимость обслуживания составляет 1 гривну в месяц в течение действия военного положения и 24 календарных месяца после его завершения.

Кроме того, в "Бизнес ++" предусмотрены и другие бесплатные услуги. Так, тарифный пакет предлагает 250 безлимитных платежей в пределах Украины и перечисление заработной платы сотрудникам без уплаты комиссии и дополнительных платежей. Также для владельцев пакета "Бизнес ++" доступны 20 билетов в Sense Hub в Киеве и Львове ежемесячно.

Для валютных операций в указанном тарифном пакете предусмотрены следующие условия: комиссия в размере 0,2% при покупке валюты и 0,15% при ее продаже. Пакетом также предусмотрены особые условия эквайринга стоимость которого составляет от 1,1% от каждой транзакции плюс 111 гривен в месяц.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова так прокомментировала запуск нового тарифного пакета: "Бизнес, созданный или развивающийся ветеранами требует особого внимания как со стороны государства, так и со стороны банковского сектора. Тарифный пакет "Бизнес ++" позволяет сосредоточиться на бизнесе, получить первоклассный сервис со всеми преимуществами современного диджитального государственного банка".

Как сообщают представители банка, сейчас тарифный пакет "Бизнес ++" можно оформить в любом отделении Sense Bank.