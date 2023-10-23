Sense Bank запустил новый кредит 'Лояльный': в чем его преимущества

Sense Bank запустил новую программу кредитования физических лиц и с 23 октября 2023 года предоставляет клиентам возможность оформить кредит наличными "Лояльный". Своевременное погашение кредита позволяет снизить годовую процентную ставку, поэтому клиенты могут выгодно сэкономить до 2 ежемесячных платежей за весь период кредитования. Кредит "Лояльный" доступен для новых и действующих клиентов банка, у которых нет предложения оформления кредита наличными в мобильном приложении Sense SuperApp.

По условиям программы клиенты могут оформить от 5 до 50 тысяч гривен срок кредитования от 24 до 48 месяцев. Годовая процентная ставка уменьшается после 12 и 24 месяцев, если не допускать просрочки задолженности:

С 1-го платежа – 49%

С 12-го платежа – 45%

С 24-го платежа – 40%

При этом комиссия по обслуживанию кредита составляет 2%.

Оформить кредит "Лояльный" можно на сайте Sense Bank, в отделениях банка и контактном центре по номеру 0 800 50 35 30.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.