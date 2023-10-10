Sense Bank совершил миграцию в облачные центры обработки данных

Миграция в облачное хранилище является стратегическим шагом Sense Bank для дополнительной защиты клиентских, транзакционных и других данных, которые обеспечивают непрерывную деятельность всех сервисов банка. Это стало особенно важным в условиях войны.

"Миграция в облако является значительным этапом в нашей стратегии цифровой трансформации", – заявила Инна Тютюн, Член Правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank. Это позволит нам соответствовать высоким стандартам надежности и безопасности, предоставлять нашим клиентам более современные, инновационные продукты и услуги, а также повысить нашу конкурентоспособность на рынке".

Теперь сотни сервисов банка, прежде всего, все транзакции клиентов осуществляются в "облаке", поэтому клиенты Sense Bank могут быть уверены – их финансы и данные максимально защищены. Это новый технологический уровень банковского обслуживания, который только внедряют в Украине.

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До начала вторжения в Украину у Sense Bank было два центра обработки данных (ЦОД) уровня TIER 3 (высокий уровень надежности оборудования и инфраструктуры): основной и резервный, полностью дублирующих функции друг друга. В первые месяцы войны банк развернул еще один ЦОД на западе страны, где дублируются наиболее критические функции, связанные в том числе с обслуживанием клиентов.

Но наиболее надежным способом защититься от возможных ракетных ударов по вычислительным центрам и уменьшить зависимость от перебоев с электроэнергией стал перенос всех электронных процессов банка в облачные сервисы за пределами страны. Разрешение на проведение таких операций после 24 февраля предоставил Национальный банк Украины.

Напомним, в 2022 году, в условиях полномасштабной войны, украинские банки вынуждены были искать новые способы обеспечения безопасности и непрерывности работы своих систем. Одним из таких способов стала миграция в облачные центры обработки данных.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.