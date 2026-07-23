Сенаторы США включили ограничения в отношении Ирана в пакет санкций против России: что известно
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Американские сенаторы добавили финансовые ограничения против Ирана в двухпартийный пакет антироссийских санкций. Политики надеются принять документ до августовских каникул.
Об этом сообщил лидер большинства Джон Тун. Его слова приводит Politico.
"Мы слишком поздно внесли это дополнение, однако, я думаю, что все с этим согласны, потому что мы бы все равно это сделали. Санкции против Ирана – это то, о чем мы думали на протяжении последних 30 лет", – сказал Тун.
Издание пишет, что сенаторы месяцами пытались принять двухпартийный законопроект о санкциях против России и покупателей её нефти, но эти усилия получили новый импульс после смерти сенатора Линдси Грэма, который активно продвигал законопроект.
Кроме того, к включению Ирана призвал и президент США Дональд Трамп. Однако Тун заявил, что, по его мнению, Сенат может принять пересмотренный пакет санкций до того, как уйдет на августовские каникулы.
"Я разговаривал с демократами и людьми из нашей партии, и думаю, что мы приближаемся к этому. Надеюсь, что к тому времени мы сможем всё подготовить", – сказал сенатор.
О чем идет речь
В данном контексте речь идет о законопроекте Грэма-Блюменталя — двухпартийную инициативу сенатора-республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленную на существенное усиление экономического давления на Россию и её торговых партнёров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против российского правительства, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
Как сообщал OBOZ.UA, Комитет постоянных представителей государств-членов Европейского Союза согласовал 21-й пакетсанкций против России за её войну против Украины. Новый пакет предусматривает дополнительные ограничения в отношении российского энергетического и финансового секторов, замораживание предельной цены на российскую нефть, а также введение новых ограничений в отношении российских военных. Кроме того, запреты впервые затронут суда, помогающие теневому флоту России.
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