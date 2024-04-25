Санкции неэффективны: ЕС за два месяца импортировал металлопродукцию РФ на 300 млн евро

Евросоюз в январе-феврале импортировал 577 тыс. т российской продукции ГМК на €291,9 млн. Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты – 82,2% от общего объема поставок, основной страной, их использующей, является Бельгия.

Железную руду из РФ импортировали в Словакию. Чугун – в Италию, а ферросплавы – в Нидерланды.

Таким образом, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. И хотя показатели значительно уменьшились по сравнению с 2023 годом, поставки пока остаются на высоком уровне.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.