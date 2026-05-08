С начала полномасштабной войны ДТЭК вложил 2,4 млрд евро в устойчивость энергосистемы, – Тимченко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что подготовка к следующему отопительному сезону и инвестиции в устойчивость энергосистемы являются главными приоритетами компании.

Видео дня

Об этом сообщили в ДТЭК.

Во время своего выступления глава ДТЭК отметил, что несмотря на значительные разрушения энергетики сейчас сфокусированы на подготовке к следующему отопительному сезону.

В частности, они восстанавливают то, что было разрушено, а также активно строят новые энергетические объекты.

Тимченко подчеркнул, что сейчас инвестиции компании направлены на увеличение устойчивости энергосистемы.

"2,4 млрд евро мы инвестировали с начала полномасштабного вторжения. Инвестиции были направлены в восстановление поврежденных объектов и строительства новых. Так выглядит компания, которая верит в будущее Украины и это наш долг – никогда не сдаваться", – подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику.