С начала года ДТЭК изготовил 6 новых проходческих комбайнов для стабильной работы шахт

С начала 2025 года машиностроители ДТЭК изготовили 6 новых проходческих комбайнов для поддержания стабильной угледобычи в Украине.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе – августе этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 2050 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых – шесть новых комбайнов для проведения горных выработок", – говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,7 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители ДТЭК Энерго остаются надежной опорой для украинских шахт, обеспечивая их необходимым оборудованием и комплектующими. Благодаря их работе угледобывающие предприятия надежно поддерживают добычу угля, а энергетики – готовятся к осенне-зимнему периоду", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В ДТЭК напомнили, что с недавних пор машиностроители компании вышли на серийное производство украинских электродвигателей для горно-шахтного оборудования.

Отмечается, что по качеству это полноценный аналог дорогого иностранного оборудования, но теперь украинский и по более доступной цене.

"Этот результат – итог трехлетней работы машиностроителей. Компания вложила в это направление собственные средства, уменьшила зависимость от импорта и создала стабильные заказы для производственных мощностей", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, за первое полугодие 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу 2,9 млрд грн.