С начала 2024 года через Мариуполь оккупанты украли уже 30 тысяч тонн зерновых

Российские оккупанты и их пособия загрузили на мощностях захваченного "Мариупольского морского торгового порта" и отправили судно с 7,6 тыс тонн пшеницы.

Об этом 27 марта заявили в оккупационной администрации региона.

Было отмечено, что груз отправлен в Россию. Загрузка на судно происходила напрямую из автотранспорта.

Оккупанты также похвастались, что с начала 2024 года отправили из Мариуполя уже более 30 тыс. т зерновых грузов. Однако к этим цифрам следует относиться осторожно, поскольку в разных сообщениях россиян и их муртадов эти значения существенно варьируются. Так, почти о 30 тыс. т отправленных зерновых с оккупированных украинских территорий сообщалось по итогам января-февраля. В то же время, 5 января была информация о вывозе 14 тыс. т зерна двумя судами, а затем уже по итогам первого месяца упоминался аналогичный объем, но уже транспортируемый пятью судами.

Напомним, в течение 2023 года порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной у Украины. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

Ворует Россия не только аграрную продукцию. Так, из порта оккупированного Мариуполя оккупанты вывезли металла на 25 миллионов долларов. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко: он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.