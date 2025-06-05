Рынок электроэнергии в Украине нуждается в отмене прайс-кепов, – Плачков

Текущая модель энергетического рынка Украины работает по логике временных решений и административного вмешательства, в частности – из-за сохранения ценовых ограничений (прайс-кепов), введенных еще на старте реформы рынка.

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Об этом заявил Иван Плачков, председатель совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Украины.

По его мнению, ограничения в виде прайс-кэпов играли важную роль на старте внедрения конкурентного рынка – чтобы избежать чрезмерных колебаний цен.

"Колебания, и разбалансировать рынок. Поэтому и ставятся прайс-кэпы - максимальные цены и минимальные, чтобы работало в этом коридоре", – пояснил Плачков.

Однако, по его словам, в условиях нынешнего кризиса и войны рынок не получил возможности выйти из этого "искусственного коридора".

"Но мы до сегодняшнего дня, может война, я не знаю, мы не отпускаем эти прайс-кэпы. По большому счету, надо было бы их отпустить", – считает эксперт.

Вместе с тем Плачков убежден: чтобы рынок был стабильным и работал на перспективу, административные ограничения должны постепенно заменяться рыночными механизмами.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова отметила, что действующие прайс-кэпы приводят к ценовым искажениям, не отражая реальной ситуации на рынке электроэнергии, в частности в вечерние часы дефицита.