Рыночное ценообразование устранит хроническую проблему финансирования импорта газа, – Макогон

Полноценный рынок газа с рыночным ценообразованием позволил бы Украине избегать ежегодных кризисов с финансированием импорта. Такое мнение высказал экс-руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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"Финансирование импорта – это вопрос, который каждый год героически решают "Нафтогаз" и правительство. Хотя его вообще не должно существовать, если бы цены на газ в стране были рыночными", – подчеркнул он.

По словам Макогона, в Украине практически не существует рынка газа, ведь большинство потребителей получают ресурс по искусственно заниженным ценам, не отвечающим рыночным условиям.

"В Украине цена на газ всегда была политическим вопросом", - констатировал эксперт.

В частности, население покупает газ по 7,96 грн за кубометр, ТЭЦ – по 14–18 грн, в то время как импортный газ стоит более 20 грн/куб. При этом для закупки необходимых объемов на зиму "Нафтогазу" нужно не менее 2,5–3 млрд долларов. Привлечь такие средства в полном объеме будет непросто.

"Привлечь внешние кредиты от западных банков и международных финансовых организаций будет невозможно без объяснения окупаемости закупки газа (увеличение цен для потребителей), а размещение бондов пока нереально", – предупредил Макогон.

По его мнению, государство должно вернуться к модели рынка газа, которая уже доказала свою эффективность в 2015 году:

"Вернуться на путь дерегуляции рынка газа и привести цены на газ и тарифы на услуги ГТС и газораспределительных сетей к рыночным уровням, как было сделано в 2015 году. Опыт у страны уже существует и механизм субсидий нормально работает. Такой путь позволил бы привлечь внешнее финансирование и западных трейдеров".

Макогон также предупредил, что времени импорта газа почти не осталось. По его подсчетам, чтобы скачать необходимые объемы до 1 ноября, придется начинать масштабный импорт уже в мае.

Напомним, заместитель исполнительного директора от Украины в ЕБРР Артем Шевалев заявил, что Украине необходимо перейти к рыночному ценообразованию на газ вместо практики искусственного регулирования тарифов.