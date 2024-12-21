Рост тарифа на транспортировку газа может привести к повышению цен на товары и услуги – нардеп

Рост тарифа на транспортировку газа может привести к повышению цен на товары и услуги. Об этом заявил народный депутат Украины, представитель фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко.

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По его словам, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривает вопрос об увеличении тарифа на транспортировку газа в 4 раза, однако это повышение напрямую не коснется бытовых потребителей.

"Сразу хочу успокоить население, оно не будет нас с вами напрямую затрагивать, потому что мы с вами в моратории специальном, мы с вами в специальном режиме ПСО", – отметил Кучеренко.

Депутат объяснил, что это решение в первую очередь повлияет на "Нафтогаз" и оператора ГТС. Однако для небытовых потребителей, включая предприятия и Теплокоммунэнерго, цена может возрасти.

"Для нас цена не изменится, для бытовых, для небытовых цена может вырасти, в том числе и для Теплокоммунэнерго, и для предприятий, и так далее", — добавил депутат.

По его словам, рост тарифов на транспортировку газа также будет иметь значительное влияние на экономику, ведь это приведет к повышению стоимости для промышленных потребителей, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости товаров и услуг.

"Отобьется, отразится безусловно, и именно поэтому для них сейчас, для не бытовых, а на них же идет бешеная нагрузка", – подчеркнул Кучеренко.

Напомним, Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) считает, что резкое повышение тарифов на транспортировку газа в 4,5 раза может привести к сокращению инвестиций, падению объемов добычи газа и финансовым проблемам для отрасли.