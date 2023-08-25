Россия 30 лет последовательно подрывала энергетическую безопасность Украины, – Александр Кацуба

Империя почти сразу после 1991 начала работать над тем, чтобы взять реванш за поражение в Холодной войне и энергетика была одним из ключевых фронтов работы российского режима. Об этом в своей колонке пишет эксперт по энергетике и предприниматель Александр Кацуба, сообщают "Українські новини".

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По мнению эксперта, агрессивная политика России в сфере энергетики была не менее важным направлением наступления на Украину, чем культурная, политическая, экономическая и информационная экспансия. Ключевыми средствами российского влияния были попытки монополизировать газовый и нефтяной рынки, пролезть в атомную энергетику, заблокировать интеграцию украинской и европейской энергетики. Это все длилось 30 лет и продолжается, в том числе во время полномасштабного вторжения.

Мы долго не замечали или не хотели замечать российские намерения. Потому Россия могла использовать все доступные инструменты — подкуп, политическую коррупцию, прямое рыночное влияние и давление. По мнению Кацубы, россияне воспользовались ошибками Украины. Мы не смогли построить адекватную энергетическую политику, внедрить антимонопольное законодательство, развить в достаточной степени альтернативные технологии и собственную индустрию производства необходимого оборудования и материалов. Это сделало очень уязвимым Украину экономически и политически, и эти уроки наша страна должна обязательно усвоить, резюмирует предприниматель.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.