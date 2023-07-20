РФ превратила Черное море в инструмент шантажа, мир должен показать характер и разблокировать порты Украины, – Головко

Россия использует Черное море как инструмент шантажа и контроля за украинским экспортом, и этот вопрос уже лежит в плоскости глобальной безопасности. Поэтому мир должен объединиться ивернуть свободное судоходство в Черном море.

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Об этом заявил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко в эфире 24 канала.

"Зерновое соглашение было выполнено за 11 месяцев на 57%. Россия с марта его саботирует, соответственно в том виде, как оно сейчас, оно Украине было ненужнао. Соглашение превратилось в инструмент контроля со стороны России за украинским экспортом", - подчеркнул эксперт.

Головко акцентировал: глобальная цель РФ – это экономическое истощение Украины, ведь когда нет экспорта – нет доходов государственного бюджета, и не из чего финансировать противодействие вооруженной агрессии России против Украины.

"Блокировка портов, возобновление их работы – это не о бизнесе, это о безопасности в глобальном плане. В последние дни мы видим, что Россия демонстрирует силу: были показательные авиаудары по Змеиному, атаки "шахедов" на одесские порты. Соответственно мировое общество, Украина и западные союзники должны продемонстрировать характер. И ответить на это открытое пиратство соответствующими военными, военно-техническими и дипломатическими мероприятиями", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что западная часть Черного моря контролируется тремя странами НАТО, а соответственно обеспечение свободного судоходства является прямой обязанностью Альянса и этих стран.

"У Турции есть такой рычаг влияния, как перекрытие полностью Босфора и Дарданелл для российской навигации. То есть не только для военно-морской составляющей, но и полностью для зерна, для нефти и других видов продукции. Я думаю, что она должна применить этот рычаг. И Надеюсь, Эрдоган это сделает. Кроме того, в последнее время есть много заявлений от партнеров. Председатель внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли на днях говорил о разблокировании Черного моря для судоходства. Урсула фон дер Ляйен также упомянула о разблокировании украинских портов. Это моменты, на которые мы должны обращать внимание", - резюмировал Головко.

Как известно, действие зернового соглашения официально прекратилось: МИД России отозвало гарантии безопасности судоходства в акватории Черного моря, а Зеленский заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

Ранее народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море, и добиться открытия портов и блокирования любых действий РФ в этом регионе.