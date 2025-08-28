Решение НКРЭКУ по тарифу на распределение является "сбалансированным" и поможет восстановить энергосети – ICC Ukraine

Изменение тарифов для операторов систем распределения является сбалансированным решением, которое поможет урегулировать ситуацию с долгами и восстановлением энергосетей.

Об этом заявил Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики МТПУ.

"Вряд ли можно меня отнести к сторонникам решений Национальной комиссии, я очень часто их критикую. Но сегодня... я хотел бы сказать, поддержать сегодня комиссию", – подчеркнул он.

По словам эксперта, решение НКРЭКУ основывается на результатах проверок деятельности ОСР и направлено на сбалансирование интересов всех участников рынка.

"И как минимум, немножко улучшит ситуацию в том клубке долгов, который создался за эти годы, и в том числе из-за войны были потеряны большое количество основных фондов как НЭКа, так и операторов системы распределения", – пояснил Трохимец.

Он также подчеркнул, что ресурсы для восстановления инфраструктуры ограничены.

"Источники на это восстановление только тарифы, других источников просто не предусмотрено", – добавил он.

26 августа Регулятор скорректировал тарифы для операторов системы распределения из-за падения потребления во время войны и дефицита средств. Это позволит покрыть обоснованные расходы на работу и восстановление сетей перед отопительным сезоном. Для населения тариф остается без изменений – 4,32 грн/кВт-ч.