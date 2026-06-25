Ремонтные работы за три дня и постоянные тревоги: как работают украинские металлурги в 20 км от линии фронта

На металлургическом заводе "Запорожсталь" всего за три дня отремонтировали критически важное оборудование, необходимое для работы, и возобновили производство. И когда об этом сообщили европейскому производителю оборудования, там были очень удивлены — ведь они рекомендовали вообще его заменить.

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Об этом рассказал операционный директор компании Александр Мироненко во время международного форума GLOBSEC 2026 в Праге.

По словам Мироненко, с начала полномасштабного вторжения компания потеряла крупные предприятия в Мариуполе и Авдеевке, которые были разрушены и оказались на оккупированной территории. Несмотря ни на что, производственные площадки в Запорожье, Каменском и Кривом Роге продолжают работать, несмотря на постоянные военные риски.

Ближе всего к линии фронта находится комбинат "Запорожсталь" — он работает примерно в 20 километрах от места боевых действий. Город регулярно подвергается атакам ракетами и беспилотниками, а производственная инфраструктура периодически становится мишенью российских ударов. Несмотря на это, предприятие не прекращает работу, выполняет контракты и обеспечивает экспорт продукции.

Мироненко рассказал, что недавно Запорожье подверглось атаке, после чего "Запорожсталь" была вынуждена остановить производство из-за повреждения важного оборудования. По оценке производителя, восстановить его было невозможно — единственным вариантом считалось изготовление нового, что должно было занять не менее шести месяцев.

Но инженеры и ремонтные службы "Метинвеста" смогли собственными силами восстановить оборудование за рекордные несколько дней. Это позволило оперативно возобновить производство и избежать многомесячного простоя. По словам Мироненко, когда об успешном ремонте сообщили европейскому производителю оборудования, тот был удивлен, поскольку не считал такое восстановление технически возможным.

Операционный директор подчеркнул: именно профессионализм сотрудников и оперативность реагирования стали одной из главных причин устойчивости компании во время войны. По его словам, управленческие команды оставались рядом с коллективами даже в прифронтовых городах, помогая организовывать эвакуацию людей, спасать оборудование и как можно быстрее восстанавливать производственные процессы после атак.

Он также отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, компания продолжает обеспечивать непрерывность производства. Для этого "Метинвест" координирует работу с железной дорогой и морскими портами, обеспечивая поставки железной руды и другого сырья на предприятия, а также экспорт готовой продукции.

Форум GLOBSEC 2026 собрал в Праге политиков, представителей НАТО, дипломатов и руководителей международного бизнеса для обсуждения вопросов безопасности, экономической устойчивости и будущего Европы.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов и экспортеров Украины. С начала полномасштабного вторжения компания вложила в развитие предприятий почти 40 млрд грн, по итогам 2025 года обеспечила более 150 млрд грн экспортной выручки, а на поддержку Сил обороны Украины в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" направила уже более 7,3 млрд грн. Кроме того, компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.