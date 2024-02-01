Разрешение на отключение должников было необходимо, чтобы остановить злоупотребление состоятельных потребителей, - 'Винницаоблэнерго'

Отмена запрета на отключение электроэнергии должникам была необходима, чтобы остановить злоупотребление состоятельных слоев населения этим запретом.

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Об этом заявил некоммерческий директор "Винницаоблэнерго" Алексей Тарарака.

"Снятие моратория – это столь необходимая функция, потому что мы видели, что потребители начинают пользоваться этим ограничением в своих собственных целях", – сказал он.

Тарарака пояснил, что по информации поставщиков универсальных услуг (поставщиков электроэнергии населению – ред.) большинство добросовестных потребителей являются социально незащищенными слоями населения.

"Они добросовестно платят. А должниками оказываются состоятельные", – подчеркнул он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.