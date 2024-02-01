Разрешение на отключение должников было необходимо, чтобы остановить злоупотребление состоятельных потребителей, - "Винницаоблэнерго"
Отмена запрета на отключение электроэнергии должникам была необходима, чтобы остановить злоупотребление состоятельных слоев населения этим запретом.
Об этом заявил некоммерческий директор "Винницаоблэнерго" Алексей Тарарака.
"Снятие моратория – это столь необходимая функция, потому что мы видели, что потребители начинают пользоваться этим ограничением в своих собственных целях", – сказал он.
Тарарака пояснил, что по информации поставщиков универсальных услуг (поставщиков электроэнергии населению – ред.) большинство добросовестных потребителей являются социально незащищенными слоями населения.
"Они добросовестно платят. А должниками оказываются состоятельные", – подчеркнул он.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.