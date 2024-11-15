"Ракета долетит за 2 минуты": эксперт объяснил, почему вернуть пассажирские авиаперевозки в Украину пока невозможно

В Украине нет необходимости открывать аэропорты, а небо должно оставаться закрытым. Главная проблема – в невозможности обеспечить полную безопасность пассажирских авиаперевозок, особенно из аэропорта "Борисполь" в Киеве.

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Такое мнение выразил в комментарии OBOZ.UA авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. По его словам, существуют нормативы, согласно которым время на покидание самолета, когда он находится на земле, составляет 90 секунд.

"После этого нужно добежать до укрытия, подождать всех, кто туда добежал, и закрыть дверь. А ракета (баллистическая. – Ред.) из Брянской области максимально через две минуты после ее обнаружения – она тоже не сразу после пуска будет обнаружена, там несколько десятков секунд пройдет – прилетит за две минуты в "Борисполь", – подсчитал специалист.

Крылатая же ракета, по его словам, позволит провести эвакуацию за 5-10 минут. "Но с баллистикой очень жестко", – констатировал эксперт.

Он также предположил, что создать "железный воздушный коридор" от западной границы до аэропорта "Борисполь" попросту невозможно. "Это если под землей вырыть, эти варианты нереальны", – уверен специалист.

В целом, по словам Романенко, открытие аэропортов на территории Украины, пока идет война с Россией, является лишь "риторическим вопросом". Самолеты авиакомпаний не могут летать без страховки, а страховые компании требуют, чтобы небо над Украиной было закрыто для вражеских ракет.

"Возобновление работы аэропортов может быть осуществлено только при полном закрытии украинского неба для российских ракет и беспилотников. То есть страховщики говорят, что они готовы в случае последнего условия, полного закрытия украинского неба, с января начать только при этом условии", – отметил авиаэксперт.

В последнее время в Украине активно обсуждается возобновление авиасообщения. Министерство развития громад и территорий даже презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, российские "Шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается, рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов в случае усиления ПВО.

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