Работа с международными организациями поможет улучшить ситуацию в энергосистеме, – Омельченко

Эффективная работа с международными организациями поможет улучшить сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

В частности, он рассказал, что международные инвесторы и организации очень внимательно следят сейчас за ситуацией в энергетике Украины, а также за финансовым состоянием "Укрэнерго".

"Сейчас международные кредиторы очень внимательно свидетельствуют об этой ситуации. Я надеюсь, что решение будет принято взвешенным, чтобы действительно тариф (тариф на передачу электроэнергии. – Ред.) был бездефицитным. Это позволит в ближайшее время, я думаю, вновь открыть то сотрудничество эффективное, которое шло между "Укрэнерго" и международными организациями. Это будет очень хорошо для того, чтобы поддержать нашу энергетику в этих сложных условиях", – сказал Омельченко.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.