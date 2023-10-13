Пытался продать пеню с задолженности: СБУ задержала столичного налоговика, – Гетманцев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главу отдела принудительного взыскания задолженности Государственной налоговой службы Киева. Чиновник пытался совершить продажу пени, которая была начислена на налоговый долг.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). На официальном сайте и страницах СБУ в соцсетях информация о задержании пока не обнародована.

"Хорошая новость в пятницу, 13. СБУ задержала начальника отдела принудительного взыскания задолженности ГНС в Киеве. Пытался продать начисленную на налоговый долг пеню", – сообщил Гетманцев.

По его словам, в Государственной налоговой служба действует правило, что все причастные к коррупции и их руководители покидают ведомство. "Неважно ли ты участвовал или не замечал", – отметил нардеп.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководство налоговой в Кировоградской области уволили после коррупционного скандала. Должностные лица заставляли руководителей предприятий "покупать" услуги "ручного режима" регистрации налоговых накладных.

Кроме того, в августе Гетманцев сообщал о покушении на убийство замглавы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Нардеп охарактеризовал заказчиков этого покушения как "схемщиков", которые потеряли "бизнес" и перешли границу.

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