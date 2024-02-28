Путь Украины к торговле выбросами должен быть поэтапным и требует времени – ЕВА

Одним из требований Соглашения об ассоциации с ЕС является внедрение системы торговли выбросами (СТВ) парниковых газов в Украине. Министерство защиты окружающей среды обещает уже в этом году подать в Верховную Раду законопроект о СТВ, в 2025 г. – запустить пилотную фазу СТВ, а в 2026 г. перейти к полноценной работе этой системы. На первый взгляд это выглядит идеально. Однако возникают серьезные вопросы относительно реалистичности заявленных амбиций.

Об этом говорится в официальном заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

"Конечно, Украина может использовать определенные идеи и наработки по европейскому законодательству. Однако проблема в том, что мы не можем просто скопировать европейское законодательство, особенно то, что сейчас действует в 4 фазе EU ETS, ведь Украина и ЕС находятся на разных уровнях экономического развития. Поэтому сейчас, при поддержке Европейской Комиссии и Всемирного банка, в Украине работают проекты, предлагающие составляющие дизайна СТВ, который бы учитывал украинскую специфику", – указывают в ЭВА.

В ассоциации напомнили: ЕС для обоснования некоторых элементов текущей EU ETS понадобилось 7 лет, чтобы собрать достаточно данных и провести исследования. При этом ЕС ввел EU ETS без отлаженной системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов, и это создало проблемы, по которым эта система оказалась несбалансированной.

"Украина имела возможность пойти более рациональным путем введения собственного СТВ, поскольку предполагалось, что сначала будет введена система МЗП. Но этого не вышло. По состоянию на данный момент система МЗВ не работает, как нужно, и у нас нет полных данных по выбросам, а эти данные очень важны для обоснования элементов дизайна украинского СТВ. Чтобы собрать достаточное количество данных, по нашему мнению, нужно как минимум 3 года полноценной работы МЗ", – отметили в ЕВА.

Кроме обоснования параметров СТВ, нужно еще согласовать их между собой и воплотить в соответствующие нормативно-правовые акты, а эта работа также требует времени. В Украине также нет в достаточном количестве специалистов, которые потенциально могли бы поддерживать и администрировать работу СТВ, акцентировали в Ассоциации.

"СТВ – это отдельный регулируемый рынок. Его создание требует решения многих неординарных задач. Форсирование запуска СТВ увеличивает риски будущих перекосов в работе этой системы, что может оказаться, что она не выполняет свои функции, вредит экономике или не признается со стороны европейских партнеров. Потому построение украинского СТВ – это длительный поэтапный процесс", – резюмировали в ЕВА.