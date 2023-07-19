Просмотр тарифов на ток частично покроет убытки государственных энергокомпаний, – Нагорняк

Из-за финансирования тарифа на электроэнергию для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получали более 100 млрд грн ущерба в год.

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Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

"Дело в том, что поднятие тарифа для населения было вынужденным шагом. И власть к этому давно готовилась. Это был необходимый шаг и вынужденный шаг для того, чтобы хотя бы частично покрыть убытки, которые сегодня несут две государственные компании "Укргидроэнерго", " Энергоатом", на которых правительством возложена спецобязанность, так называемая ПСО, которой они покрывают разницу в тарифе", - сказал он.

Нардеп объяснил, что тариф на электроэнергию для населения убыточен и эти потери были переведены на вышеупомянутые компании. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" ежегодно несли более 100 млрд грн ущерба финансируя тариф для населения.

В то же время Нагорняк подчеркнул, что повышение тарифа не сможет покрыть финансирование возобновления украинской энергосистемы.

"Поднятие тарифов, конечно, не покроет абсолютно даже около тех убытков. Но это необходимый шаг для того, чтобы энергосистема могла хотя бы существовать в том виде, в каком она сегодня существует", - подытожил он.

Напомним, накануне Минэнерго заявило, что государство позволит каждому представителю уязвимых категорий населения получать субсидию.

30 мая Правительство подняло тарифы на электроэнергию до 2,64 грн за кВт-ч.