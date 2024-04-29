Просмотр тарифа на свет в 2023 году помог добавить 3 ГВт мощностей в систему – Минэнерго

Благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"То незначительное повышение тарифа, которое произошло в 2023 году, позволило добавить энергосистеме 3 ГВт, которые дали нам возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", – сказал он.

Замминистра отметил, что тогда была возможность финансово сбалансировать экономически субъектов рынка электроэнергии и за счет чего у них была достаточная финансовая способность на восстановление после прошлогодних атак.

Колесник подчеркнул, что сейчас продолжается подсчет ущерба, который нанесла Россия своими последними атаками по энергосистеме.

Он добавил, что уже понятно, что фактически утрачено до 7 ГВт мощностей, которые нужно компенсировать путем восстановления объектов.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.