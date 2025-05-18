Промышленный экспорт Украины может пострадать из-за пошлин CBAM - Прокип

Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), который вступит в силу 1 января 2026 года, создает несправедливые условия для украинского экспорта.

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Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокип.

"На горизонте виднеется и еще один риск, который потенциально (если не будет введено исключений) затронет также и промышленность. Речь идет о так называемом CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - механизм пошлин, которыми будет облагаться импорт в ЕС некоторых видов продукции, изготовление которой сопровождается выбросами углекислого газа, или сопровождается использованием электроэнергии с углеродным следом", - отметил Прокип.

По его словам, под действие CBAM попадает немалая часть украинского экспорта - в частности цемент, продукция металлургии, удобрения и электроэнергия. При этом сам подход к оценке углеродного следа не учитывает фактическую структуру украинской генерации, которая значительно "чище", чем во многих странах ЕС.

"Электроэнергия, произведенная в Украине, исходя из сложившейся структуры генерации, сопровождается относительно низким углеродным следом - меньше чем во многих странах, в том числе и европейских. Более половины электроэнергии производится атомными электростанциями, 11% пришлось в прошлом году на ВИЭ (преимущественно солнце и ветер), и около 10% на крупные гидроэлектростанции", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что "три четверти электроэнергии, произведенной в стране - безуглеродные, поскольку атомная энергия согласно таксономии, принятой в ЕС, относится к углеродно-нейтральной".

Несмотря на это, промышленные потребители в Украине, которые используют эту электроэнергию, все равно попадают под CBAM.

"Более того, они даже могут иметь прямые контракты с производителями безуглеродной электроэнергии, но в нынешних условиях это не будет спасать их от обложения пошлинами в рамках CBAM", - отметил Прокип.

Удару также подвергается и потенциальный экспорт электроэнергии, производимой в Украине - особенно с тепловых электростанций, которые после обстрелов нуждаются в восстановлении.

"Способности восстанавливать тепловую генерацию после масштабных обстрелов тоже могут быть подорваны в случае введения CBAM", - предупредил эксперт.

Прокип призвал к честной оценке украинских условий и признанию особого статуса страны:

"В условиях войны и экономического кризиса выставление еще одного ограничения для украинского экспорта в форме тарифов CBAM не слишком справедливо на фоне заявлений и намерений поддерживать Украину... Но среди аргументов Киевом могут быть использованы не только призывы к поддержке экономики воюющей страны - есть и объективные аргументы. И прежде всего, это тот факт, что три четверти украинской электроэнергии является низкоуглеродной. Три четверти. Вдумайтесь".

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак призвала все ветви исполнительной власти к усилению диалога с европейскими партнерами об условиях применения CBAM для Украины. По ее словам, CBAM несет значительные экономические риски для Украины, в частности в военное время.