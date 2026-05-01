"Произвольные шаги": в ЕС прокомментировали заявление Трампа о повышении пошлин

В Европейском парламенте отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на автомобили из Европейского Союза. Там заявили, что его план является неприемлемым.

Об этом написал глава Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге в соцсети Х. Он отметил, что Европарламент и дальше придерживается Соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле между ЕС и США, и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства.

В то время как Евросоюз выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать.

"От пошлин на более 400 видов стальных и алюминиевых изделий до нынешних мер в отношении автомобилей – это свидетельствует о явной ненадежности", – отметил Ланге.

Он добавил, что в Европе уже видели такие произвольные шаги раньше, даже в отношении партнеров. Теперь ЕС должен сохранять ясность и твердость своей позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на авто из Европейского Союза. Речь идет об импорте в Соединенные Штаты, новые ставки могут начать действовать уже на следующей неделе.

По его словам, новый тариф составит 25% на автомобили и грузовики, которые ввозятся в страну. Трамп написал, что это Европейский Союз, по его словам, не выполняет ранее согласованное торговое соглашение.

