Профсоюз атомщиков предупредил об опасности приватизации части 'Энергоатома': это добавляет тревоги работникам

В НАЭК "Энергоатом" и без того напряженная ситуация может обостриться из-за идеи приватизации доли предприятия, считает председатель профсоюза Сергей Снитков. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Видео дня

"Заявления о приватизации доли "Энергоатома", которые звучат от чиновников, являются крайне опасными с точки зрения морально-психологического состояния в коллективе... Работник думает: "Если продадут 25%, что будет со мной?""" - сказал Снитков.

Он отметил, что информацию о возможной продаже части акций профсоюз узнал не через официальный диалог, а из новостей, что добавляет неопределенности среди работников, которые уже переживают войну, обстрелы и сложные условия труда.

"Это делает ситуацию непрозрачной... в условиях, когда враг атакует энергосистему, добавлять работникам тревогу за собственное будущее из-за возможной продажи активов - это безответственно", подчеркнул председатель профсоюза.

Снитков подчеркнул, что государственный контроль и прозрачный диалог с коллективом - обязательные условия для изменений в структуре собственности "Энергоатома". Он предложил правительству открыто обсуждать такие инициативы с представителями трудового коллектива.

В этом контексте профсоюз напомнил о недавних публичных обвинениях ряда менеджеров компании в коррупции которые, по мнению Сниткова, не должны бросать тень на работу всего коллектива компании.

"Обвинения отдельных лиц не должны отождествляться со всем 30-тысячным коллективом "Энергоатома"", - подчеркнул руководитель профсоюза.

Снитков уточнил, что профсоюз не выступает адвокатом нарушений закона, но настаивает на том, чтобы критика была адресной и подтвержденной в суде.