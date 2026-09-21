Профицит газа позволяет обсуждать вопрос о контролируемом экспорте в ЕС, – Прокип
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Значительные запасы газа и сокращение внутреннего потребления позволяют Украине обсуждать возможность частично контролируемого экспорта этого ресурса в ЕС. Такой механизм мог бы обеспечить газодобывающим компаниям дополнительные средства на ремонт после российских атак.
Об этом заявил директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.
По его словам, газ в настоящее время является одной из важнейших составляющих подготовки Украины к зиме. Еще в конце августа запасы в подземных хранилищах достигли целевых 14,6 млрд кубометров. Дополнительное влияние на газовый баланс оказало падение внутреннего спроса со стороны промышленности и электрогенерации.
"При базовом сценарии и сохранении умеренного температурного режима накопленных запасов отечественного газа вполне хватит для стабильного прохождения зимы", – отметил Прокип.
На этом фоне, по его словам, на рынке уже обсуждается возможность частично открыть продажу украинского газа в ЕС. Европейские цены сейчас существенно выше украинских, а дополнительная выручка особенно нужна компаниям, чьи объекты регулярно подвергаются российским ударам.
"В условиях систематических российских обстрелов отечественные нефтегазовые компании остро нуждаются в дополнительном финансировании для проведения ремонтных и восстановительных работ на инфраструктурных объектах", – подчеркнул эксперт.
При этом сохраняется государственный контроль. Государство должно определять безопасный объем ресурса, который можно продать за границу, и постоянно следить за внутренним балансом.
"Правительство должно четко рассчитать безопасные объемы ресурса, которые можно реализовать за рубежом, и сохранить за собой инструмент оперативного пересмотра этих показателей, вплоть до полной остановки экспорта в случае возникновения угроз внутреннего дефицита", – отметил Прокип.
Ранее аналитики издания ExPro сообщали, что, по состоянию на середину августа, запрет на экспорт делает украинский газ в 2,5 раза дешевле европейского.