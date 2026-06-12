Найти работу сложно, а зарплаты невысокие: украинка переехала в страну ЕС и раскрыла ее недостатки

Испания традиционно входит в список самых привлекательных стран для переезда украинцев благодаря теплому климату, морю и непринужденному образу жизни. Однако реальность жизни здесь может существенно отличаться от туристических впечатлений –, в частности из-за невысоких по меркам Западной Европы зарплат.

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О недостатках страны рассказала украинка Ирина Федорийчук (@ira.fedoriichuk), которая переехала из Украины в испанскую Малагу в 2024 году. Она открыто заявила, что Испания подходит не каждому.

Темп жизни

Одной из самых больших проблем Ирина выделила медленную работу многих служб. Тем, кто привык к быстрой работе госорганов, это часто становится неожиданностью.

"Здесь все очень медленно, и это не миф. Если вы привыкли, что вопросы решаются за один день, Испания может вас удивить. Документы, записи, ответы от госорганов, записи к врачам — все это может тянуться месяцами", — объясняет украинка в интервью " – ".

Погода и климат

Еще один вызов для – жаркий климат, особенно на юге страны. В Андалусии летняя температура нередко превышает 40 градусов. Тем, кто тяжело переносит жару или имеет проблемы с артериальным давлением, местное лето может показаться настоящим испытанием, отмечает блогерша.

Сиеста

Далее Ирина обратила внимание на традицию сиесты. Во многих городах небольшие магазины и заведения могут закрываться на несколько часов в середине дня, поэтому, если что-то понадобится срочно, придется ждать открытия. Впрочем, крупные супермаркеты обычно работают без таких перерывов.

Работа и зарплаты

Отдельно автор видео упомянула ситуацию на рынке труда. По ее словам, найти хорошую работу без знания испанского языка очень сложно даже в туристических регионах.

"Что касается зарплат –, то они также невысоки. Например, зарплата 1800 (евро в месяц. – Ред) при аренде жилья – 1200. Найти работу, зная испанский, будет сложно даже в туристических городах", — – говорит Ирина.

Впрочем, блогер отмечает, что у многих из этих особенностей есть и обратная сторона. Именно неторопливый ритм жизни, отсутствие постоянной спешки и традиция делать перерывы посреди дня для многих людей являются не недостатками, а преимуществами. Именно за это многие иностранцы и влюбляются в Испанию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах ЕС прозвучали заявления о необходимости возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Среди этих стран Польша, Чехия и Германия. Однако на данный момент эта категория людей имеет такое же право на временную защиту, как и все остальные украинские беженцы.

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