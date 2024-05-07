Причина во Второй мировой войне: эксперт по международной экономике объяснил, почему Германия выступает против конфискации российских активов. Видео

ФРГ может выступать против конфискации замороженных активов Российской Федерации из-за истории собственной страны. Возможно, Берлин боится, что пример Украины станет прецедентом для исков к Германии, касающихся Второй мировой войны.

Соответствующим мнением поделился эксперт по международной экономике Иван Ус в комментарии OBOZ.UA. Говоря о причинах, почему некоторые государства Запада не хотят конфисковать активы РФ, эксперт сказал, что может выделить три аспекта.

Первый – экономический. "Это потеря имиджа страны, потеря привлекательности для получения денег", – объяснил Ус. Однако, как уверен он, в случае конфискации активов агрессора "ничего подобного не будет".

Второй аспект – юридический. Речь идет о страхе обжалования этих решений.

"А что касается конкретно Германии, то только третье – история. На самом деле Германия очень сильно опасается, что пример Украины – это будет прецедент для исков к Германии со времен Второй мировой войны. Кто-то может сказать: "Когда это было?". Но, знаете ли, я предлагаю им переадресовать этот вопрос итальянским судам, которые сейчас выносят решение против Германии за времена Второй мировой войны", – заявил Ус.

К примеру, Польша ранее обратилась за крупной денежной компенсацией от ФРГ за события Второй мировой.

"Поэтому, мне кажется, надо, безусловно, с юристами советоваться. Но надо подчеркивать, что случай Украины не должен распространяться на другие страны или, по крайней мере, на кейсы, связанные со Второй мировой войной", – сказал эксперт.

По его словам, Берлин "сильно волнуется" по этому поводу. "Поэтому здесь все же нужно лучше прописать и отметить, что... это частный индивидуальный случай", – считает Ус.

"Потому что иначе, можем, не знаю, к Монголии выдвигать претензии за то, что они здесь в Киеве натворили 800 лет назад", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Страны G7 больше не обсуждают полную конфискацию замороженных российских активов – несмотря на то, что Украина настаивает на этом. Вместо этого там изучают альтернативные способы получения финансирования из замороженных средств, считает издание Financial Times.

– Институт изучения войны также отмечал, что Берлин хочет избежать новых исков за преступления нацистов времен Второй мировой, поэтому выступает против конфискации активов РФ.

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