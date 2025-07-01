Премия UCXE'25: 'Подорожник' второй раз подряд стал любимой аптекой украинцев

"Подорожник" второй раз подряд стал lovemark-компанией в категории "Аптеки". Об этом стало известно во время церемонии Всеукраинской премии по клиентскому опыту UCXE'25. Награда отмечает любимые бренды украинцев по данным ежегодного исследования международной холдинговой компании 4Service. Исследование охватывает различные отрасли и фокусируется на уровне клиентского опыта и лояльности потребителей.

В этом году в потребительском опросе 4Service приняли участие почти 18 000 респондентов, которые назвали 317 любимых брендов в 14 категориях. Уже два года подряд "Подорожник" становится lovemark в категории "Аптеки" – и это первый случай, когда аптечная сеть получает награду дважды.

"То, что "Подорожник" продолжает быть лидером предпочтений украинцев, является показателем не только высокой узнаваемости бренда, но и устойчивой приверженности клиентов", – комментирует Виктория Скорбота, региональный директор 4Service East.

Сейчас клиентами "Подорожника" являются более 22 миллионов украинцев. За что они выбирают "Подорожник"?

По данным 4Service, 50% респондентов выделяют для себя эту сеть благодаря программе лояльности, 37% – благодаря качеству обслуживания.

В этом году еще больше украинцев назвали "Подорожник" как аптеку, которую они предпочитают (23% в 2025 году против 20% в 2024-м, 14% в 2023 году). 55% людей заявили, что для следующего визита в аптеку выберут "Подорожник", – и этот показатель имеет тенденцию к росту за последние годы (54% в 2024 году, 44% в 2023-м). Также респонденты отмечают сеть как лидера инноваций, а ее рекламу как положительно выделяющуюся. Незамеченным не остался и интерьер, благодаря которому "Подорожник" выделяется среди других.

В целом сеть "Подорожник" заняла четвертое место в общем рейтинге из 317 брендов, которые украинцы назвали любимыми в 14 категориях. Категория "Аптеки" при этом оказалась одной из самых конкурентных: здесь за право называться lovemark соревновались 26 брендов. Это очень показательно: хотя приобретение лекарств не относится к эмоциональным покупкам, но высокая конкуренция и частота взаимодействия с клиентом делают свое дело. Фактически аптека перестает быть просто точкой продажи – это уже партнер в заботе о здоровье.

В "Подорожнике" говорят, что смогли достичь таких результатов благодаря разветвленной программе лояльности и широкому выбору доступных лекарств, которые можно приобрести по государственным социальным программам и собственным выгодным акциям. Сеть сотрудничает с крупным FMCG-ритейлом, банками и платежными системами, а также является участником крупнейшей в Украине программы лояльности Fishka. В нескольких областях "Подорожник" запустил акцию "Счастливые часы", которая предоставляет дополнительные скидки пенсионерам. Также сеть "Подорожник" является лидером продаж лекарств по государственной программе реимбурсации.

"Мы высоко ценим доверие клиентов. Доступность лекарств во время войны становится критической потребностью – сегодня на этом сосредотачивается фокус государственной политики и усилия всех участников фармрынка. То, что "Подорожник" отметили как lovemark, означает, что нам действительно удается соответствовать ожиданиям: справедливые цены, широкий ассортимент, доступность, – и это замечают наши клиенты. Разработка акционных предложений является важной частью нашей программы лояльности", – комментирует Вячеслав Сауц, маркетинг-директор сети аптек "Подорожник".