Правительство готовит решение для остановки долгов на энергорынке, – Свириденко
Правительство готовит системные решения для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии и урегулирования проблемы долгов на балансирующем рынке.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, Кабинет Министров поручил профильным министерствам, НКРЭКУ, "Укрэнерго" и "Энергоатому" подготовить механизмы, которые должны помочь стабилизировать финансовую ситуацию в энергетике.
Первым шагом станет запуск специального механизма поставки электроэнергии для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт. Также правительство планирует изменить механизм распределения средств теплокоммунэнерго, чтобы часть платежей автоматически направлялась на оплату электроэнергии.
"Это позволит стабилизировать расчеты и остановить накопление долгов", – отметила Свириденко.
Отдельно Минобороны должно предложить решение для погашения долгов и текущих расчетов военных подразделений, прежде всего на территориях боевых действий.
Кроме того, правительство поручило Минэнерго, Минфину и Минэкономики вместе с НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" проработать с международными финансовыми организациями возможности привлечения средств для погашения задолженности на балансирующем рынке.
"Решить вопрос долгов критически важно для стабильного прохождения следующей зимы", – подчеркнула премьер-министр.
Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что накопление долгов создает серьезные риски для энергосистемы, поскольку подрывает возможности для развития новой генерации и ухудшает финансовое состояние участников рынка.