Правительство готовит решение для остановки долгов на энергорынке, – Свириденко

Правительство готовит системные решения для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии и урегулирования проблемы долгов на балансирующем рынке.

Видео дня

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Кабинет Министров поручил профильным министерствам, НКРЭКУ, "Укрэнерго" и "Энергоатому" подготовить механизмы, которые должны помочь стабилизировать финансовую ситуацию в энергетике.

Первым шагом станет запуск специального механизма поставки электроэнергии для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт. Также правительство планирует изменить механизм распределения средств теплокоммунэнерго, чтобы часть платежей автоматически направлялась на оплату электроэнергии.

"Это позволит стабилизировать расчеты и остановить накопление долгов", – отметила Свириденко.

Отдельно Минобороны должно предложить решение для погашения долгов и текущих расчетов военных подразделений, прежде всего на территориях боевых действий.

Кроме того, правительство поручило Минэнерго, Минфину и Минэкономики вместе с НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" проработать с международными финансовыми организациями возможности привлечения средств для погашения задолженности на балансирующем рынке.

"Решить вопрос долгов критически важно для стабильного прохождения следующей зимы", – подчеркнула премьер-министр.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что накопление долгов создает серьезные риски для энергосистемы, поскольку подрывает возможности для развития новой генерации и ухудшает финансовое состояние участников рынка.