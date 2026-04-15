Правительство должно прекратить спекуляции с предельными ценами на электроэнергию, – Кущ

Если уровень цен на электроэнергию доя небытовых потребителей не уменьшится, Украина рискует окончательно потерять свой промышленный потенциал и превратиться в аграрную страну, в которой производство, переработка и добавленная стоимость вымрут как явление. Такой прогноз дает экономический эксперт Александр Кущ.

"Промышленность, особенно энергоемкие отрасли (машиностроение, металлургия, химпром и не только) уже бьют тревогу, но их не слышат. Складывается впечатление, что те, кто должен защищать украинский бизнес, поставили себе цель его добить", – описывает ситуацию экономист.

По мнению эксперта вместо того, чтобы искать возможности для снижения цены на электроэнергию для бизнеса, которая уже самая высокая в Европе, правительство методично проталкивает решение об очередном увеличении предельных цен.

"Семь лет в Украине действуют price cap. И регулярное достижение предельных цен свидетельствует о структурном дефиците генерации. Нужно наконец осознать, что повышение price cap не создает дополнительных мощностей и не устраняет причину проблемы", – пишет эксперт.

По мнению экономиста, решение, которое может спасти ситуацию есть. Речь идет о возложении специальных обязанностей на рынке газа. Это государственный механизм, обязывающий поставщиков (в частности Нафтогаз, который является государственной компанией) продавать газ по фиксированной цене.

"Именно благодаря этому решению Украина не замерзла этой зимой. Такой же механизм можно ввести на газ для генерации электроэнергии. По предварительным расчетам, цена газа на уровне 19000 грн/1000 куб. м. гарантирует период стабильности, который нужен для нормализации ситуации на рынке электроэнергии", – утверждает Александр Кущ.

По его словам, за период действия такого компенсационного механизма необходимо сделать несколько важных шагов для исправления ситуации: расширять неценовые стимулы импорта электроэнергии, ускорить развитие межгосударственных сечений, значительно увеличить доступность финансирования для развития собственной генерации небытовыми потребителями электроэнергии.