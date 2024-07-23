Правила для мобильных операторов кардинально изменят: почему "Киевстар", Vodafone и lifecell не справляются с отключениями

В Украине операторы мобильной связи не могут обеспечить стабильную связь при постоянных отключениях света. Пока украинцы жалуются на качество связи, государственные органы ужесточают требования к компаниям.

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Национальный центр оперативно-технического управления сетями (НЦУ) обязал мобильных операторов до 1 февраля 2025 года обеспечить 100% базовых станций возможностью работать 10 часов без света. Теоретически это можно сделать, если значительно увеличить количество аккумуляторов на базовых станциях. Но в ситуации, когда свет отключают на 6-7 часов и дают всего на 2 часа, батареи физически не успевают зарядиться.

Справятся ли операторы с новыми требованиями, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему сейчас исчезает связь?

Ни один мобильный оператор в мире не может обеспечить постоянно работу без электроэнергии. Базовые станции, мощное оборудование – все работает от тока. Операторы говорят: еще в 2022 году начали вкладывать огромные средства в автономность, закупили батареи, генераторы. В результате должны были выполняться нормы по обеспечению связи в течение четырех часов без света.

Однако когда в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях начались отключения света на семь часов с перерывами в два часа со светом оказалось, что ни один оператор к такой ситуации не готов. Ухудшение связи, частичное исчезновение мобильного интернета почувствовали на себе все.

Киевлянка Анна рассказывает: связь исчезает сразу, как только отключают электроэнергию. "Это постоянно такая ситуация. Если бегать по Русановке, то где-то можно поймать связь", – жалуется.

В Vodafone рассказывают OBOZ.UA: чтобы обеспечить работу станции без электроэнергии в течение 7 часов нужно установить от 7 до 10 аккумуляторов 48v, то есть от 700 Аh. Но проблема состоит в том, что такое количество аккумуляторов будет заряжаться 6-7 часов. То есть если включают свет всего на два часа, технической возможности зарядить оборудование, которое будет работать семь часов без света, нет.

Кроме того, когда исчезает свет, украинцы активнее начинают пользоваться мобильным интернетом. А это приводит к более быстрому разряжению базовой станции. В Киеве действия график отключения: два часа со светом и семь часов – без. В результате аккумуляторы не успевают зарядиться.

"Мы были в шоке": что говорят операторы об обязанности обеспечить 10 часов связи без электроэнергии

"У операторов примерно 75-80% базовых станций находится на крышах многоэтажных домов. Там запрещено заряжать станции мобильными операторами, это нарушение техники безопасности. Там невозможно установить стационарный генератор. Могут быть только батареи, а они минимум шесть часов должны заряжаться", – рассказывает OBOZ.UA высокопоставленная представительница одного из операторов.

По ее словам, техническая возможность обеспечить работу в течение 10 часов без света есть только там, где установили генераторы. Это базовые станции, расположенные на территории частных, коммунальных предприятий. Кроме того, еще раньше операторам предоставили перечень "критических точек", которые всегда должны быть связаны. Там также установлены генераторы.

"Мы были в шоке по такому требованию. 10 часов работы можно обеспечить только на 30% станций. Это очень популистическое требование. Можно так же обязать электростанции генерировать столько тока, чтобы всем хватило. Здесь главный вопрос: а есть такая техническая возможность вообще ?" – жалуется представитель мобильного оператора.

В официальных комментариях для OBOZ.UA представители мобильных операторов были более сдержанными. Так, в lifecell заявили: "компания будет пытаться делать все, чтобы улучшить ситуацию с автономным питанием нашего оборудования и наличием связи во время обесточений. Мы работаем над этим с 2022 года и будем продолжать это делать. Что касается новых условий, которые прописаны" в распоряжении НЦУ – сроки и требования крайне сложные, пока мы анализируем всю информацию".

В Киевстаре также говорят: сейчас представители компании "работают над анализом текущей ситуации работы сети во время обесточений и оценкой возможностей реализации требований распоряжения, с учетом всех объективных внешних факторов и сверхсложной ситуации в энергетической отрасли государства".

Изучают ситуацию также и в Vodafone. "Мы получили распоряжение, сейчас изучаем подробно и оцениваем наши возможности. Уже сейчас можно сказать, что требования, предъявляемые к операторам, достаточно сложны. По-прежнему Vodafone продолжает делать все возможное для повышения энергоэффективности своей сети – чтобы как можно больше украинцев оставались на связи", – пояснили OBOZ.UA в компании.

Что делают для сохранения доступа к сети и достаточно ли этого?

В lifecell переоборудовали более 5 тысяч станций новыми литиевыми батареями (это более половины станций). Однако такие батареи способны работать всего 4-8 часов при отсутствии стационарного питания и умеренной нагрузке на сеть.

Ресурса батареи, может хватить на разную продолжительность времени. В частности, продолжительность зависит от времени между обесточениями в каждой конкретной местности, ведь батареям нужно успеть полностью зарядиться до очередного отключения. К примеру, если нет электроэнергии в течение 10 часов, потом 2 часа она есть и снова выключается – батареи просто не успеют зарядиться. Влияет также показатель количества находящихся рядом активных абонентов и гаджетов, подключаемых к той же базовой станции, и насколько интенсивно эти абоненты нагружают сеть. Погодные условия также влияют на истощение батареи, ведь системы охлаждения потребляют электроэнергию.

Еще около 1700 базовых станций lifecell снабжены альтернативным энергоснабжением с помощью генераторов (стационарных, мобильных, партнерских). Отметим, что генераторами невозможно зарезервировать большую часть оборудования оператора. Ведь, во-первых, им нужно постоянное обслуживание, а значит, люди, которые устанавливают, заправляют, настраивают. Во-вторых, не каждую базовую станцию можно заживить от генератора, ведь есть места, где их использование запрещено, например, в городах с плотной застройкой на крышах домов. В сети lifecell около 80% базовых станций установлено на крышах домов, а в городах эта доля составляет около 90%.

В Киевстаре заявили, что "поддерживают стремление президента обеспечить украинцев надежной связью во время войны, и вместе с индустрией и в сотрудничестве с соответствующими государственными органами внимательно изучает распоряжение НЦУ от 15.07.2024 № 539/2344 "О внесении изменений в распоряжение НЦ 154/1959 Распоряжение НЦУ об обеспечении постоянства электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения.

Киевстар уже инвестировал более 1 млрд гривен в энергонезависимость. Однако, для обеспечения бесперебойности связи критически важно наличие электроэнергии в течение того времени, которое необходимо для полной зарядки оборудования резервного питания.

В Vodafone заявили, что в этом году вдвое увеличила объем инвестиций в закупку аккумуляторов, генераторов, топлива и сопутствующего оборудования. В последние два года производится установка батарей нового, литий-ферумного типа (LiFeРO4).

"В 2024 году Vodafone уже установил и запланировал к монтажу 83 400 единиц (= 20 850 48V по 100 А*ч) таких батарей. Это в 1,5 раза больше емкости, чем было на сети на начало года. Общие инвестиции компании в энергостойкость сети в 2022-2024 годах превысят 674 млн грн", – говорят в компании.

По информации OBOZ.UA, ни один украинский оператор не может обеспечить 100% станций возможностью работать 10 часов без света. Это можно сделать только там, где операторы установили генераторы. Однако такие генераторы технически запрещено устанавливать в 70-80% станциях, находящихся на крышах многоэтажных домов.