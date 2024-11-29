Прайс-кепы тормозят увеличение импорта электроэнергии из Европы, – Харченко

Увеличение импорта электроэнергии в Украину возможно, но сдерживают ценовые ограничения на рынке.

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Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики в эфире "Общественное Киев".

Он отметил высокую стоимость электроэнергии на европейских рынках.

"Безусловно, есть еще резерв увеличить объем импорта, но за это надо платить. И это надо понимать, что никто нам, к сожалению, бесплатно электроэнергию не поставляет, ее нужно для этого покупать, а цены на европейских рынках сейчас очень высоки", – отметил Харченко.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время импортирует исключительно бизнес для собственных нужд, и только в пределах готовности платить за дорогую европейскую электроэнергию. Харченко считает, что предельные цены (прайс-кепы), введенные НКРЭКУ, тормозят рост импорта: "Если цена в Европе выше, чем цена этого ограничения, то купить бизнес уже не может, просто не имеет возможности. Поэтому эти ограничения тоже не способствуют увеличению объема импорта электроэнергии", – объяснил Харченко.

Ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк также отмечал необходимость увеличить ценовые ограничения на импорт электроэнергии, чтобы отключений света стало меньше.