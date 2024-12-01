Прайс-кепы тормозят процесс импорта электроэнергии из европейских стран, – Харченко

Импорт электроэнергии в Украину усложняется из-за ценовой ситуации на европейских рынках и внутренних регуляторных ограничений. Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики в эфире Украинского радио.

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По словам эксперта, в Европе, особенно в ее восточной части, наблюдается дефицит электроэнергии и постоянный рост цен. Это создает сложности для импорта электроэнергии в Украину.

"В Европе, особенно в Восточной Европе, там свой дефицит электроэнергии, там постоянный рост цен. И очень часто цены на рынках стран-партнеров выше, чем на рынке Украины", – сказал он.

Эксперт также указал на проблемы украинского рынка электроэнергии. По его словам, нынешняя структура рынка неэффективна из-за ряда факторов.

"К сожалению, рынок электроэнергии в Украине, в принципе, очень неэффективно сейчас устроен: ценовые ограничения, действующие на нем, определенные социальные обязательства, мешающие эффективно работать в рыночной ситуации и так далее, и так далее - все это вместе искажает картину рынка электроэнергии, ценовую, прежде всего", – подчеркнул Харченко.

Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор во ВИЭ Игорь Тынный отметил, что действующие прайс-кепы (предельные цены на электроэнергию) ограничивают возможности импорта и восстановления энергосистемы Украины.