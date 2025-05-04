Прайс-кепы снижают рентабельность генерации, – Верещинская

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии снижают привлекательность расширения частного поколения для продажи в сеть и сдерживают развитие распределенной энергетики. Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

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По ее словам, прайс-кепы в сочетании с волатильностью рынка подвергают сомнению экономическую целесообразность самопроизводства, особенно когда речь идет не только о покрытии собственного потребления, но и о продаже электроэнергии.

"В случае продажи электроэнергии в сеть экономическая привлекательность становится менее очевидной. Волатильность цен на оптовом рынке и регулируемые прайс-кепы снижают рентабельность самопроизводства", – отметила Верещинская.

Она подчеркнула, что ограничения в виде предельной цены в 9000 грн/МВтч в пиковые часы не позволяют бизнесу в полной мере воспользоваться преимуществами высоких цен, тогда как в часы с избытком генерации цены часто опускаются до уровня, близкого к себестоимости.

"В пиковые часы потребления цены на рынке в сутки заранее регулярно достигают ограничения, которое составляет 9 тыс. грн за МВт-ч, тогда как в часы максимальной солнечной генерации они часто опускаются ниже 3 тыс. грн за МВт-час. Это создает существенный разрыв в выгодах между экономией на собственном потреблении и продажей излишков в сеть и сдерживает предприятия от расширения мощностей для продажи электроэнергии", — подчеркнула она.

Напомним, эксперт ПРООН и член общественного совета при Минэнерго Андрей Курмаз также заявил, что ограничение цен на рынке электроэнергии сдерживает импорт из ЕС и тормозит развитие установок для хранения энергии.