Прайс-кэпы сдерживают развитие импорта электроэнергии из ЕС, – Немчинов

Ограничение предельных цен на электроэнергию в Украине остается одним из ключевых барьеров для увеличения импорта из стран ЕС, несмотря на техническую готовность энергосистемы.

Об этом заявил вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"С физической точки зрения, с технической, на сегодня у нас сечений достаточно. И на сегодня импорт, который мы получаем, мы используем менее 20% от физической возможности", – отметил эксперт.

По его словам, причиной этого является, в частности, действующие прайс-кэпы, которые ограничивают возможность трейдинга.

"То, что вы говорите о прайс-кэпах, – это одна из таких преград, которая мешает делать импорт большим. На этой неделе цены в Европе отличались от цен в Украине почти в два раза, и цена в Европе была выше, чем прайс-кэпы, которые установлены у нас в пиковые часы. Поэтому, безусловно, стимула для импорта с точки зрения трейдинга нет никакого. То есть ты должен купить дороже, чем можешь продать. Понятно, что как бизнес, как трейдинг – это не работает", – пояснил Немчинов.

Он подчеркнул, что импорт сейчас экономически выгоден лишь для отдельных крупных промышленных потребителей, которые стремятся гарантировать бесперебойное энергоснабжение.

"Только непосредственно крупный потребитель, какое-то промышленное предприятие, которое хочет себя обеспечить, условно, стопроцентно электрической энергией и не попадать в графики отключений, они могут купить эту дорогую электрическую энергию, которая дороже почти в два раза, чем на рынке Украины", – добавил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что текущая ценовая политика требует пересмотра, ведь именно прайс-кэпы фактически ограничивают объем электроэнергии, которая могла бы поступать на украинский рынок из ЕС.

"Наличие таких прайс-кэпов на сегодня сдерживает наполнение рынка Украины электрической энергией", – подытожил Немчинов.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что повышение предельных цен на электроэнергию в пиковые часы позволило стабилизировать рынок и создало условия для более активного использования импорта.