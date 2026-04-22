Прайс-кэпы противоречат реформе рынка и заменяют ее госрегулированием – ICC Ukraine

Текущая модель прайс-кэпов в Украине фактически подменяет рыночное ценообразование государственным регулированием цен. Об этом заявил председатель вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

По его словам, в отличие от европейских рынков, где прайс-кэпы имеют чисто технический характер и не влияют на формирование цены, в Украине они стали инструментом прямого вмешательства государства.

"Это не прайс-кэпы, это государственное регулирование цены на электрическую энергию, чего не должно быть", – подчеркнул он.

Трохимец подчеркнул, что такие ограничения противоречат самой логике реформы рынка электроэнергии, которая предусматривала минимальное вмешательство государства в ценообразование.

"Если бизнес не сможет купить электроэнергию по определенной цене – он ее не купит, а производитель не продаст. Рынок сам урегулирует цену", – отметил эксперт.

Он также уверен, что прайс-кэпы не выполняют функцию защиты потребителей, а лишь искажают рыночные сигналы, что влияет на эффективность работы всего энергорынка.

Ранее экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что решение Нацкомиссии по энергетике по понижению предельных цен непосредственно повлияло на баланс энергосистемы, ограничив как импорт, так и внутреннюю генерацию.