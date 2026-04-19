Прайс-кэпы должны стать техническим инструментом, а не ограничением энергорынка – Оператор рынка

АО "Оператор рынка" призывает пересмотреть подход к установлению прайс-кэпов на рынке электроэнергии и минимизировать их влияние на ценообразование, ориентируясь на европейские практики. Соответствующую позицию компания предоставила НКРЭКУ.

В компании отмечают, что принятый Верховной Радой закон об интеграции энергорынков предусматривает постепенный отказ от жестких ценовых ограничений как инструмента регулирования.

"При едином сочетании рынков не должны применяться минимальные и максимальные ограничения цен на электроэнергию во время торгов", – отмечается в позиции Оператора.

Речь идет о переходе к модели, где прайс-кэпы выполняют исключительно техническую функцию и не влияют на рыночное равновесие. В то же время до момента полной интеграции с ЕС их применение допускается только в исключительных условиях.

"Уровень предельных цен должен иметь наименьшее влияние на формирование свободной цены и не ограничивать возможность коммерческого импорта электроэнергии", – подчеркивают в Операторе рынка.

В компании также считают, что текущая модель прайс-кепов должна быть приведена в соответствие с европейскими подходами – в частности, с учетом уровней ценовых ограничений на смежных рынках.

Такой подход, по оценкам рынка, позволит устранить искажения ценообразования, обеспечить полноценный импорт в часы дефицита и создать предпосылки для интеграции украинского рынка электроэнергии в европейское пространство.

Напомним, ПАО Центрэнерго обратилось к НКРЭКУ с призывом отменить предельные ценовые ограничения на рынке электроэнергии, аргументируя это невозможностью покрывать расходы генерации в текущих условиях.