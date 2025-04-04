Пожертвовал 2 млн грн и избежал тюрьмы: ВАКС вынес приговор в деле экс-нардепа

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины признал виновным экс-нардепа, который обвинялся в незаконном получении компенсации за жилье в столице. Бывший депутат заключил с судом соглашение, согласно которому компенсировал государству 800 тыс. грн убытков и обязался пожертвовать 2 млн грн через United24. Взамен экс-нардеп был освобожден от отбывания тюремного срока с годовым испытательным периодом.

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Решение ВАКС было принято 4 апреля 2025 года, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имя осужденного официально не разглашается.

"Народный депутат получил компенсацию за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Киев" с сентября 2017 по октябрь 2018 года. Однако в рамках досудебного расследования установлено, что в действительности обвиняемый имел собственное жилье в пригороде столицы и фактически в этот период проживал именно там", – отмечает САП.

Следует учитывать, что, в соответствии с действующим законодательством, компенсация за жилье предоставляется только тем депутатам, которые не имеют собственной недвижимости в столице. Соответственно, получение средств в обратном случае является незаконным.

Суд своим проговором утвердил соглашение с бывшим нардепом и применил норму ст. 75 УК Украины, разрешающей освобождение от отбывания основного наказания с испытательным сроком. В результате экс-депутату назначено:

наказание в виде 3 лет лишения свободы;

освобождение от отбывания этого наказания с испытательным сроком 1 год;

дополнительное наказание в виде штрафа в 17 000 грн ;

; лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком 1 год.

Отмечается, что обвиняемый обеспечил соглашение с судом тем, что вернул госбюджету Украины около 800 тыс. грн за весь период пользования гостиничным номером. Кроме того, экс-нардеп обязался перечислить на спецсчет United24 2 млн грн для закупки Министерством здравоохранения Украины бронированных авто скорой помощи.

Напомним, это далеко не первый случай за последнее время, когда обвиняемые в подобных правонарушениях заключают сделку с судом и освобождаются от тюремного заключения за крупные благотворительные взносы. Например, в феврале-2025 экс-нардепу Виталию Барвиненко суд назначил три года условно, штраф в 17 тыс. грн и обязал перечислить 2,5 млн грн в поддержку ВСУ. Бывшего депутата также обвиняли в незаконном получении компенсации за жилье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, входящий в т.н. топ-10 украинской контрабанды подсанкционный бизнесмен Юрий Кушнир пошел на соглашение о признании виновности и по делу о предоставлении взятки бывшему председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну. Ему присудили 6 лет условного лишения свободы со штрафом в 83,26 млн грн.

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