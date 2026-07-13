Повышение тарифов "Укрзалізниці" не решит её финансовые проблемы, но может ударить по энергетике, – Трохимец

Финансовые проблемы АО "Укрзалізниця" нельзя решить очередным повышением грузовых тарифов, ведь их причина кроется не в грузовом сегменте, а в хронической убыточности пассажирских перевозок. Такое мнение высказал вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

Видео дня

По его словам, грузовые перевозки даже во время войны остаются основным источником доходов "Укрзалізниці", поэтому очередное повышение тарифов фактически будет означать перекладывание финансовых проблем компании на промышленность. Больше всего это скажется на энергетике, ведь железная дорога остается практически безальтернативным способом доставки угля на тепловые электростанции.

"Основной причиной ее финансовых трудностей являются не грузовые перевозки, которые даже во время войны остаются ключевым источником доходов компании, а хроническая убыточность пассажирского сегмента", – подчеркнул Трохимец.

Эксперт отметил, что подорожание перевозок увеличит стоимость доставки угля именно в период, когда энергетические предприятия формируют топливные запасы к отопительному сезону. Кроме того, предыдущие повышения тарифов уже приводили к сокращению грузовой базы: из-за удорожания логистики часть грузов уходила с железной дороги, а компания теряла доходы.

По мнению Трохимеца, такая практика лишь усугубляет проблему, ведь из-за сокращения перевозок возникает необходимость вновь пересматривать тарифы, в то время как структурные причины финансовых трудностей остаются нерешенными.

"Финансовое оздоровление "Укрзализныци" должно основываться на структурных изменениях: повышении операционной эффективности, восстановлении грузовой базы и реформировании механизма финансирования пассажирских перевозок в соответствии с европейской моделью ПСО" (Public Service Obligation. – Ред.), – подчеркнул он.

Напомним, ранее Всеукраинская энергетическая ассамблея и Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвали правительство не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Отраслевые организации отмечают, что удорожание логистики затруднит подготовку к отопительному сезону и не решит системных финансовых проблем АО "Укрзалізниця".