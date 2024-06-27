Повышение тарифа на свет позволит стабилизировать рынок электроэнергии – Минэнерго

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку с государственного "Энергоатома" и стабилизировать ситуацию на энергорынке.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он пояснил, что увеличение тарифа на свет снизило стоимость услуги по финансированию льготной цены на электроэнергию для населения государственным "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Это было необходимо, потому что гидроэлектростанции подверглись значительным разрушениям.

"Эта услуга распределена таким образом, что ключевая нагрузка, а в определенные периоды это 90%, возлагается на "Энергоатом", то есть "Укргидроэнерго" будет иметь дополнительный ресурс для восстановления", – подчеркнул Галущенко.

В то же время, уменьшение стоимости услуги по финансированию льготного тарифа на свет позволяет стабилизировать рынок электроэнергии и направить дополнительные средства на восстановление энергетики.

"Самая услуга просто уменьшается. Соответственно, если услуга была более 150 млрд по году, то с учетом того, что это полгода по факту у нас, чуть больше, то эта услуга будет уменьшена до 120 млрд. Но это все равно 120 млрд, которые две государственные компании будут нести для того, чтобы тариф был такой, какой есть – нерыночный", – подчеркнул Галущенко.

В итоге он добавил, что нагрузка просто была уменьшена до того минимального предела, который позволяет стабилизировать работу энергосистемы.

Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявлял, что средства по повышенному тарифу на свет в первую очередь будут использованы для восстановления государственной генерации.