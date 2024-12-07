Повышение тарифа на передачу электроэнергии лишит украинскую продукцию конкурентности – эксперт

Существенное повышение тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей, которое приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики, сделает украинскую продукцию неконкурентной на мировых рынках, а Украину – лишит инвестиционной привлекательности. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Видео дня

"Электроэнергия напрямую влияет на жизнедеятельность добывающих компаний. Если себестоимость добычи значительно возрастет, отрасль утратит рентабельность. В четвертом пункте нашего Плана мира говорится, что совместно с союзниками мы будем защищать инвестиции в недра. Но когда сюда придут союзники и посмотрят, какая у нас тарифная политика, они могут и не делать инвестиций, ведь продукция будет неконкурентоспособной", – пояснила она.

Она убеждена, что чем больше инвестиций зайдет в украинскую экономику, тем проще нам будет вести оборону, ведь в этом случае инвесторы будут защищать свои интересы. Именно поэтому взвешенная тарифная политика – залог экономической и национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее НКРЭКУ опубликовала проект решения по существенному повышению тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в "Укрэнерго" и произвести выплаты по кредитам.

В свою очередь Федерация работодателей Украины выступила против этого решения, и призвала "Укрэнерго" провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы, вместо повышения тарифов.