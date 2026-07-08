Повышение предельных цен сняло барьер для импорта электроэнергии из Украины, – депутат Нагорняк

Повышение предельных цен на рынке электроэнергии (прайс-кепов) открыло возможность для коммерческого импорта. Однако сейчас основным препятствием стали уже не украинские ограничения, а высокие цены на электроэнергию в самой Европе.

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Об этом заявил Сергей Нагорняк.

По его словам, импортеры не могут покупать электроэнергию дороже за рубежом и продавать ее дешевле в Украине, поэтому объемы импорта остаются небольшими.

В то же время государство уже сделало главный шаг, который находился в его компетенции, – пересмотрело прайс-кепы, чтобы не блокировать импорт административными ограничениями.

"Все, что могло сделать государство, – это поднять так называемые прайс-кепы, чтобы украинский импортер имел возможность импортировать, но на самом деле цена пока что на украинском рынке ниже, чем на европейском", – сказал Нагорняк.

Он отметил, что сегодня дефицит электроэнергии наблюдается не только в Украине, но и на европейском рынке. Из-за высокого потребления в странах ЕС электроэнергия там дорожает, что автоматически сокращает экономически выгодный импорт в Украину.

"Цены на европейском рынке сегодня выше, чем в Украине. И частный инвестор или трейдер не может покупать электроэнергию дороже и продавать её дешевле на украинском рынке", – пояснил народный депутат.

Нагорняк добавил, что днем ситуацию частично улучшает производство солнечных электростанций, а до конца года дополнительно помочь энергосистеме должны новые системы накопления электроэнергии, мощность которых планируется существенно увеличить.

Ранее бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий высказал мнение, что летние отключения электроэнергии можно было бы смягчить, если бы Украина полнее использовала импорт из ЕС, однако этому мешают действующие прайс-кепы.