Повышение прайс-кепов стабилизировало рынок электроэнергии в Украине в условиях дефицита – Energy Community

Повышение предельных цен на рынке электроэнергии в начале 2026 года помогло стабилизировать ситуацию в условиях дефицита мощностей и улучшило возможности для импорта. В то же время для полной интеграции в европейский рынок Украина должна перейти к полностью рыночному ценообразованию.

Об этом говорится в квартальном отчете Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 года.

В документе отмечен прогресс Украины в реформировании сектора и сближении с энергорынком ЕС, однако обращено внимание на сохранение регуляторных и структурных ограничений. В частности, применение прайс-кэпов, даже временных, сдерживает полноценное рыночное ценообразование.

В начале 2026 года прайс-кэпы были повышены до 15 000 грн/МВт-ч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке и до 16 000 грн/МВт-ч на балансирующем рынке.

В отчете указано, что "эти меры способствовали стабилизации рынка и улучшили условия для импорта электроэнергии в условиях дефицита мощностей".

В то же время в Energy Community подчеркивают необходимость постепенного отхода от административных ограничений и перехода к полностью рыночной модели. Отдельный акцент сделан на обеспечении независимости регулятора при принятии решений по функционированию рынка и тарифной политики.

Ранее в компании Укргидроэнерго заявили, что повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии дало системный эффект в части привлечения импорта и помогла балансировать систему.