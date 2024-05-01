Повышение акциза на горючее станет ударом для всех украинцев, – Козаченко

Повышение акциза на горючее приведет к удорожанию транспортных услуг, а значит, ударит не только по аграриям, а по всем украинцам.

Об этом заявил президент Украинской аграрной конференции Леонид Козаченко, комментируя намерение правительства повысить акциз на безин и дизель.

"Не только в период посевной, а в целом сегодня принимать решения, которые одновременно повлияют на все сектора экономики, нецелесообразно. Повышение акциза на горючее повлияет на жизнь людей, которые сегодня постоянно используют средства для перемещения по территории. И это не только о собственных авто – цены на билеты тоже поднимутся. Поэтому в этот период принимать такие решения, я думаю, несвоевременно и неуместно", – заметил Козаченко.

Он также отметил, что у этой инициативы не было достаточной публичной дискуссии. Также не было представлено обоснования, почему это сегодня важно для Украины.

"Я уверен, что большинство будет против этого решения, и оно сегодня нецелесообразно. Ведь каждый украинец будет платить за это из своего кармана", – резюмировал Козаченко.

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что решение Кабмина по повышению акцизов на дизель и бензин было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, разрабатывавшейся еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации. Тем временем оно приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и зависимости от импорта.