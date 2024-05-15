Повышение акциза на горючее приведет к закрытию бизнеса и повышению безработицы, – Соболь

Повышение акциза на дизель и бензин, инициированное Кабмином, приведет к закрытию бизнеса и повышению уровня безработицы. Кроме того, такое повышение скажется на ценах, так как следствие платить больше придется всем украинцам. Об этом заявил глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Последствия повышения акциза очень просты. Бизнес не может дотировать производство продукции или услуг. Поэтому в конце концов, как всегда, за эти повышения заплатим мы с вами – как конечные потребители, как граждане. Мы должны осознать, что все, что происходит – это не где-то там для бизнеса или военных. Это для нас граждан. Мы с вами просто заплатим немного больше. Чуть похуже будем жить. Чуть потуже подтянем пояски", – объяснил Соболь.

Он подчеркнул, что это повышение непременно ударит и по бизнесу, ведь сейчас работать и без увеличения налогов достаточно тяжело.

"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это могут быть последствия", – резюмировал Соболь.

Как известно, Кабинет министров одобрил законопроект, повышающий акцизы на горючее. В правительстве объясняют, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не обязательна для выполнения, а во-вторых – разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и росту зависимости от импорта.