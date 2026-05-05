Потери экспорта из-за CBAM могут достичь $1,39 млрд уже в 2026–2027 годах – ИЭД

Потери украинского экспорта из-за введения механизма углеродной пошлины CBAM в ЕС могут составить $1,39 млрд уже в 2026–2027 годах.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Согласно оценкам аналитиков, после полноценного запуска CBAM с 1 января 2026 года украинский экспорт в Евросоюз может существенно сократиться. В случае применения стандартных показателей без подтверждения фактических данных поставки могут упасть на 41%.

Наибольший удар придется на металлургическую отрасль: потери в этом секторе могут достичь $1,24 млрд, что составляет около 89% от общего сокращения экспорта. Также значительное падение испытает цементная отрасль – объемы поставок в ЕС могут снизиться до 96%.

В исследовании отмечается, что Европейский Союз является ключевым рынком для украинской продукции, которая подпадает под действие CBAM. Доля ЕС в соответствующем экспорте выросла с 41% в 2021 году до 68% в 2025 году. Общий объем таких поставок оценивается примерно в $3,4 млрд, что составляет около 15% украинского экспорта в ЕС.

Аналитики подчеркивают, что такие потери могут иметь системное влияние на экономику, учитывая высокую зависимость от европейского рынка и ограниченные возможности быстрой переориентации экспорта. Поэтому в ИЭИ призывают к активизации переговоров с ЕС по смягчению условий применения CBAM, а также к внедрению мер, которые позволят уменьшить потери для украинской промышленности.

Недавно издание Politico сообщало, что Украина ведет переговоры с Европейским Союзом относительно возможного смягчения или исключений из механизма углеродной пошлины CBAM для металлургии. Но пока перспективы этих переговоров остаются неясными, хотя этот инструмент уже создает серьезные риски для экспорта и может подорвать одну из ключевых индустрий страны.