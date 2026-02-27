После вражеских обстрелов пришлось уменьшить мощность атомной генерации, – Шмыгаль

Из-за очередного удара российских захватчиков по энергетической инфраструктуре Украины, который оккупанты нанесли 26 февраля, произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий электропередач. Из-за этого украинские энергетики уменьшили мощность атомной генерации.

Видео дня

Об этом рассказал министр энергетики, бывший глава украинского правительства Денис Шмыгаль. По его определению, в целом "силы ПВО достойно отразили этот удар" захватчиков.

Удар по энергетике

"Прошлой ночью россияне снова атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. К сожалению, в результате обстрелов сегодня имели аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Для балансировки системы пришлось вынужденно уменьшить мощность атомной генерации", – отметил министр.

Он также напомнил, что "Укрэнерго" ввело дополнительные графики ограничений по всей "дефицитной" части энергосистемы.

Зарубежная помощь

Отдельно Денис Шмыгаль анонсировал визиты своих подчиненных в Словакию, Австрию и Хорватию. Чиновники посещают указанные страны, чтобы "проинспектировать возможность получения оборудования выведенных из эксплуатации ТЭЦ" – министр сослался на ранее достигнутые соответствующие договоренности.

"Также в ближайшее время ожидаем от партнеров более 23 млн евро в Фонд поддержки энергетики. Спасибо партнерам за помощь", – отметил глава Минэнерго.

Отключения в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня, 27 февраля, в большинстве областей Украиныснова будут применяться отключения электроэнергии. Хотя ограничения будут почасовыми, они предусмотрены в течение всех суток и могут существенно различаться в зависимости от региона.

Отметим, что в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!