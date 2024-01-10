После войны Россия уже никогда не будет для нас перспективным рынком, – Игорь Мазепа

Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа больше видит возможности иметь бизнес-отношения с северным соседом. Об этом он рассказал в интервью изданию НВ Бизнес.

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Отвечая на вопрос, что он никогда больше не будет делать после окончания войны, инвестбанкир констатировал, что "смотреть на россиян как на потенциальных партнеров и на Россию как перспективный рынок".

Известный украинский бизнесмен также прокомментировал всеобщую ситуацию в экономике государства. Так, по словам Игоря Мазепы, Украина очень сильно зависит от западной финансовой помощи, поскольку она определяет способность государственного бюджета выполнять свои функции, а также на нашу обороноспособность. Соответственно, сильно влияет на ожидания украинцев и их поведение, включая их потребительские и инвестиционные настроения, на курсовые ожидания.

Среди актуальных проблем бизнеса в 2024 году Игорь Мазепа выделяет кадровый голод и отсутствие страхования рисков для инвесторов.

"Конкуренция среди работодателей будет только расти, и к этому нужно быть готовым" - отмечает бизнесмен и добавляет, что без гарантий и страхования рисков бизнес не готов инвестировать в большие и долгосрочные проекты, поэтому идет в проекты с короткой отдачей.

Относительно мнений бизнес-кругов о перспективах окончания войны, банкир отмечает, что инвесторы в планировании всегда учитывают самые консервативные сценарии.

"В планировании, конечно, можно рассматривать разные сценарии, но базовый должен быть максимально консервативным: что война не закончится в 2024 или 2025 году. Конечно, мы все решения принимаем исходя именно из такого сценария", - подытожил Игорь Мазепа.

Напомним, ранее Игорь Мазепа констатировал серьезную нехватку квалифицированных кадров для функционирования бизнеса, а также проблемы украинской экономики в переустройстве на "военные рельсы".