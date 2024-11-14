Порошенко заявил, что ВПК Украины загружен на 30% из-за нехватки средств

Отечественный Военно-промышленный комплекс за неимением средств загружен на 30%. При этом миллиарды из бюджета уходят на нецелевые расходы, дорожное строительство, повышение зарплат силовикам, кэшбек, лоббистские инвестпроекты и раздачу всем по тысяче гривен.

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Об этом сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, анализируя проект Госбюджета на 2025 год.

"У нас есть расходы на закупку вооружения у украинских производителей. Очень хорошо, что Минстратпром пока защитил и сохранил хотя бы 55 миллиардов. Много ли это или масло? Мало. Почему? Потому что украинский оборонно-промышленный комплекс загружен в среднем на 30%. Это означает, что если бы было финансирование, количество вооружения, произведенного в Украине, современного, с использованием опыта боевого применения было бы почти втрое больше", – констатирует пятый президент.

"И еще одна цифра. Если вы возьмете план оборонных закупок, утверждаемый правительством, кстати, это также предмет отдельной работы СНБО – он состоит из сотен миллиардов. Сколько же "первых приоритетов" и что это такое за хитрое название "первый приоритет"? А это то, что обеспечено деньгами. Снова могу подчеркнуть: деньгами обеспечено не более 25%", – объясняет Порошенко.

"100% – это то, что срочно нуждается в Украине и 20-25% – это то, что дают солдатам. Сразитесь с четвертью боеприпасов, с 20% FPV, с четвертью РЭБов", – говорит пятый президент.

"А еще у Министерства обороны продолжают забирать на ДССЗИИ, где нет" производства, где покупают позорные по качеству образцы вместо того, чтобы организовать прозрачную и эффективную закупку через Агентство оборонных закупок, через Минобороны, где, наконец, я убежден, можно навести порядок", – резюмирует Порошенко.